Италия рассматривает кандидатуру Тиммерманса на пост главы ЕК

Италия рассмотрит кандидатуру социал-демократа Франса Тиммерманса на пост председателя Еврокомиссии, заявил премьер-министр Италии Джузеппе Конте, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Тиммерманс является кандидатурой, которую мы рассмотрим. Италию интересует только то, чтобы были сильные персоналии, которые могли бы правильно понять критический момент, который переживает Европа, которые могут помочь построить более сильную Европу", - заявил Конте по прибытии на саммит Евросоюза в Брюсселе.

Вместе с тем, вице-премьер и глава МВД Маттео Сальвини в субботу высказался против назначения Тиммерманса на пост главы ЕК. "Мне кажется, что новая Европа должна родиться c человеком труда, а не жесткой экономии или неустойчивости. Представителя левых мы совершенно точно не поддержим", - сказал он в интервью телеканалу SkyTg24.

Кандидатура нынешнего вице-председателя ЕК Тиммерманса, формально второго в очереди на пост нового главы ЕК, может стать компромиссом между Европарламентом и Евросоветом.

Однако против него, как пишут европейские СМИ, выступают Польша и Венгрия. Их позиция связана с тем, что на своем посту в ЕК Тиммерманс курирует досье дисциплинарных мер против Варшавы и Будапешта из-за претензий к несоблюдению ими принципов и норм ЕС.

Лидерам ЕС предстоит на саммите в воскресенье договориться о "пакете" назначений на посты главы ЕК, Евросовета, дипломатии ЕС и ЕЦБ. Консультации проводятся одновременно в рамках Евросовета, где заседают главы государств и правительств, и с Европарламентом, где представлены панъевропейские политические силы.

На прошедшем 20-21 июня саммите ЕС наблюдатели отмечали, что основной торг по выборам кандидатов шел между канцлером ФРГ Ангелой Меркель, представляющей правоцентристские силы, президентом Франции Эммануэлем Макроном, выступающим от лица либералов, а также премьером Испании, который является выходцем из социал-демократической политической семьи.

Соответственно, эти силы представлены в ЕП первой по величине фракцией ЕНП, третьей по величине фракцией "Обновление Европы" и второй по величине фракцией левоцентристов. Именно эти три проевропейские политические силы способны сформировать в ЕП коалицию большинства, чтобы утвердить согласованную кандидатуру в преемники Жан-Клода Юнкера.

Европарламент и панъевропейские партии настаивают на выборе нового главы ЕК из числа "ведущих кандидатов", представлявших основные политические движения на выборах в ЕП и прошедших первичный отбор в ходе внутренних "праймериз".

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