Председатель Европарламента заявил, что выборы нового главы ЕП пройдут 3 июля

Европарламент (ЕП) проведет 3 июля выборы нового главы евроинститута на пленарной сессии в Страсбурге, независимо от исхода экстренного саммита ЕС в Брюсселе. Об этом заявил в воскресенье уходящий председатель ЕП Антонио Таяни на пресс-конференции на полях встречи, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Скоро мы будем выбирать главу Европарламента, выборы состоятся 3 июля. Их проведение полностью независимо от Евросовета и стран-членов. Европарламент будет голосовать, независимо от решения саммита", - сказал он.

Ранее выборы председателя ЕП нового созыва были перенесены со 2 на 3 июля, чтобы избежать конфликта между Европарламентом и Европейским советом (саммитом ЕС) по проблеме распределения руководящих должностей в Евросоюзе. Это решение было принято для того, чтобы успеть согласовать с ведущими фракциями ЕП назначения на ключевые должности институтов ЕС, которые должны быть утверждены на экстренном саммите Евросоюза 30 июня.

На плановом саммите ЕС 20-21 июня главы государств и правительств Евросоюза не смогли утвердить ни одну из трех кандидатур на пост главы Еврокомиссии от трех ведущих общеевропейских партий: немца Манфреда Вебера от христианско-демократической Европейской народной партии, победившей на выборах в ЕП, голландца Франса Тиммерманса от фракции социалистов, занявшей второе место, и датчанки Маргрете Вестагер от фракции либеральных демократов, вышедшей на третье место.

По мнению ряда участников саммита, это означает конец системы "единого кандидата", которая была введена только в 2014 году с целью демократизировать механизм назначения главы исполнительной власти ЕС - Еврокомиссии. Система единого кандидата означает, что ЕК должен возглавить представитель коалиции, имеющей большинство мест в Европарламенте. Кандидаты от каждой фракции были определены заранее и вели в этом качестве предвыборную кампанию в разных странах ЕС. До 2014 года глава ЕК назначался на закрытых консультациях глав государств - членов Евросоюза.

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