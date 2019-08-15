Власти Гибралтара 15 августа освободят задержанный иранский танкер Grace 1

Иранский танкер Grace 1, который был задержан властями Гибралтара (заморская территория Великобритании) 4 июля, будет освобожден в четверг, 15 августа,

Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщила газета The Sun со ссылкой на источники, близкие к главному министру Гибралтара Фабиану Пикардо.

По словам собеседников, Пикардо удовлетворен тем, что судно больше не будет следовать в Сирию.

"Нет причины продолжать держать Grace 1 в Гибралтаре, если мы больше не считаем, что оно нарушает санкции против сирийского режима, - заявил источник. - Это как раз тот случай, так что можете ожидать, что завтра [в четверг] оно будет в пути".

Ранее телерадиовещательная корпорация IRIB со ссылкой на собственные источники проинформировала, что власти Гибралтара освободят задержанный танкер в течение 48 часов. Отмечалось, что танкер будет освобожден в результате юридических и дипломатических усилий иранской стороны.

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