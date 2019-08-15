Власти Гибралтара 15 августа освободят задержанный иранский танкер Grace 1

15 августа 2019 04:11 (UTC+04:00)

Иранский танкер Grace 1, который был задержан властями Гибралтара (заморская территория Великобритании) 4 июля, будет освобожден в четверг, 15 августа,

Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщила газета The Sun со ссылкой на источники, близкие к главному министру Гибралтара Фабиану Пикардо.

По словам собеседников, Пикардо удовлетворен тем, что судно больше не будет следовать в Сирию.

"Нет причины продолжать держать Grace 1 в Гибралтаре, если мы больше не считаем, что оно нарушает санкции против сирийского режима, - заявил источник. - Это как раз тот случай, так что можете ожидать, что завтра [в четверг] оно будет в пути".

Ранее телерадиовещательная корпорация IRIB со ссылкой на собственные источники проинформировала, что власти Гибралтара освободят задержанный танкер в течение 48 часов. Отмечалось, что танкер будет освобожден в результате юридических и дипломатических усилий иранской стороны.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Азербайджан, Россия и Иран подписали соглашение о совместной разработке ТЭО проекта «Север – Юг»
Энергетика 14 августа 17:24
В Тегеране заявили о готовности вновь сокращать обязательства по ядерной сделке
Иран 14 августа 13:56
Президент Ирана оценил намерения США создать коалицию в Персидском заливе
Иран 14 августа 12:40
В МИД Испании призвали ЕС не стать заложником ситуации между США и Ираном
Другие страны 13 августа 15:41
Песков: Встреча лидеров России, Ирана и Турции состоится
Другие страны 13 августа 14:38
В Тегеране обеспокоены происходящим в Кашмире и призывают Индию нормализовать ситуацию
Иран 13 августа 13:58
Лента новостей
В Японии 570 тыс. человек получили рекомендации об эвакуации из-за тайфуна "Кроса"
Другие страны 05:25
В Калифорнии десятки заключенных пострадали во время драки в тюрьме
США 04:56
Лэмпард назвал себя неудачником после поражения "Челси" в матче за Суперкубок УЕФА
Спорт 04:35
Первый в Норвегии самолет с электромотором совершил аварийную посадку
Европа 03:44
В Мексике произошло сильное землетрясение
Другие страны 03:15
В Microsoft признались в прослушивании разговоров пользователей
В мире 02:53
Китай запросил заседание Совбеза ООН по Джамму и Кашмиру
Китай 02:27
Dow Jones и NASDAQ потеряли более 3% на фоне инверсии доходности гособлигаций США
Финансы 02:08
"Ливерпуль" завоевал Суперкубок УЕФА
Спорт 01:50