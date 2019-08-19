Франция мобилизует на обеспечение саммита G7 в Биаррице 10 тыс. человек

Французские силовые ведомства мобилизуют на обеспечение саммита Группы семи в Биаррице более 10 тыс. человек - полицейских, жандармов и военных. Саммит пройдет в Биаррице 24-26 августа, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

В город и его окрестности будут стянуты 45 "республиканских рот безопасности" (CRS), специальных подразделений французской полиции, предназначенных для жестких силовых действий, в частности разгона манифестаций. Такое их количество обычно действует по всей территории страны, а не в одном городе и его окрестностях.

В Биаррице на время саммита будут созданы две зоны безопасности. В "красную", главную из них, войдет прибрежная часть - главная гостиница города - Отель де ла Пляж, два казино, мэрия. Доступ в эту зону будет проводиться строго по пропускам, все автомобили с улиц будут удалены.

Меры во второй, "синей" зоне будут менее жесткими. Туда будут допускаться автомобилисты, имеющие спецпропуска, по предъявлению ими также удостоверений личности. В настоящее время на улицах Биаррица уже устанавливаются бетонные надолбы, препятствующие несанкционированному перемещению автомашин.

Мобилизованы все структуры

Безопасность лидеров стран "семерки" будут обеспечивать сотрудники государственной Службы охраны высокопоставленных лиц (SDLP), которые будут действовать совместно со службами безопасности президентов и премьеров других стран. В городе, как сообщил телеканал BFM, уже замечены сотрудники охраны президента США Дональда Трампа, которые внимательно осматривают "красную" и "синию" зоны. В Биарриц также перебрасываются спецгруппы французской полиции и жандармерии по борьбе с терроризмом - Raid и GIGN.

За сутки до начала саммита будут закрыты местный вокзал и аэропорт - последний будет принимать только самолеты лидеров стран-участниц. Особо внимательно французские службы безопасности будут следить за ситуацией в соседних городах, в частности в городе Андай, где в день открытия саммита свою массовую манифестацию должны провести антиглобалисты. Незадолго до саммита во Франции созданы специальные полицейские группы захвата, предназначенные для того, чтобы нейтрализовать радикалов из "черного блока", устраивающих погромы в ходе манифестаций антиглобалистов.

Французские специалисты по вопросам безопасности не исключают, что драки могут возникнуть и между различными левацкими формированиями, намеренными участвовать в манифестациях. Также беспокойство спецслужб связано с тем, что в проводимом антиглобалистами в эти дни "антисаммите" в городе Андай, расположенном вблизи от Биаррица, будут участвовать радикальные националисты из Страны Басков и с Корсики.

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