Партия Качиньского выиграла выборы в Сейме Польши

14 октября 2019 21:32 (UTC+04:00)

Правящая в Польше с 2015 года национал-консервативная партия Ярослава Качиньского "Закон и справедливость" (ЗиС) по итогам состоявшихся в Польше 13 октября очередных парламентских выборов получила большинство в Сейме (нижняя палата парламента). Об этом свидетельствуют окончательные официальные итоги подсчета голосов, которые представила в понедельник на пресс-конференции Государственная избирательная комиссия (ГИК), передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По словам председателя ГИК Веслава Козелевича, ЗиС получила 43,59% голосов. За команду Качиньского проголосовали 8,051 млн человек.

Помимо ЗиС в Сейм Польши нового созыва прошли еще четыре политические объединения: крупнейшая оппозиционная сила "Гражданская коалиция" (27,40%), в которую вошли партии "Гражданская платформа" (ГП), "Зеленые", "Новочесна" и "Инициатива Польска", "Левые" (12,56%), "Польская коалиция" в составе Польской крестьянской партии и партии "Кукиз-15" (8,55%) и объединение праворадикальных сил под названием "Конфедерация" (6,81%).

"Теперь начнется составление протоколов в 41 избирательном округе. После завершения формирования протоколов они будут отправлены в Государственную избирательную комиссию", - информировал Козелевич. "Около 20:00 (21:00 мск) мы планируем конференцию, на которой огласим официальные результаты выборов в Сейм и Сенат (верхнюю палату парламента)", - добавил он, пояснив, что тогда станут известны результаты разделения на мандаты.

Точную официальную явку в ГИК пока не сообщают. "На выборах в Сейм 13 октября 2019 года зарегистрировано 18 млн 470 тыс. 710 действительных голосов", - сообщил Козелевич, не назвав других деталей по уровню активности избирателей.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Узбекистан расширяет сотрудничество с Китаем в строительстве новой железной дороги
Бизнес 12:26
Трамп заявил, что страны Европы должны забрать себе оставшихся в тюрьмах Сирии боевиков ИГ
США 05:23
ООН рекомендовала странам Европы обеспечить детям мигрантов доступ к образованию
Европа 02:40
Состоялось открытие центрального офиса Ассоциации азербайджанцев Польши (ФОТО)
Общество 13 октября 18:37
В Польше начались парламентские выборы
Европа 13 октября 09:22
Очередные парламентские выборы пройдут в Польше
Другие страны 13 октября 03:52
Лента новостей
Желудки крабов из Темзы оказались набиты пластиком
Другие страны 22:55
Telegram может отложить запуск своей криптовалюты
Другие страны 22:23
Главы Генштабов Вооруженных сил РФ и Турции обсудили ситуацию в Сирии
Турция 22:08
Путин и король Саудовской Аравии обсудили военно-техническое сотрудничество
Другие страны 22:06
В Гвинее один человек погиб при протестах
Другие страны 21:39
Кадыров заявил, что наследный принц Саудовской Аравии намерен посетить Чечню
Другие страны 21:26
На западе Мексики убили 14 полицейских
Другие страны 21:16
Активисты Greenpeace высадились на нефтяные платформы Shell в Северном море
Другие страны 21:08
Какие выгоды Узбекская область приобретёт от стратегии развития АПК российского НЭО Центра? (Эксклюзив)
Бизнес 20:28