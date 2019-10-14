Партия Качиньского выиграла выборы в Сейме Польши

Правящая в Польше с 2015 года национал-консервативная партия Ярослава Качиньского "Закон и справедливость" (ЗиС) по итогам состоявшихся в Польше 13 октября очередных парламентских выборов получила большинство в Сейме (нижняя палата парламента). Об этом свидетельствуют окончательные официальные итоги подсчета голосов, которые представила в понедельник на пресс-конференции Государственная избирательная комиссия (ГИК), передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По словам председателя ГИК Веслава Козелевича, ЗиС получила 43,59% голосов. За команду Качиньского проголосовали 8,051 млн человек.

Помимо ЗиС в Сейм Польши нового созыва прошли еще четыре политические объединения: крупнейшая оппозиционная сила "Гражданская коалиция" (27,40%), в которую вошли партии "Гражданская платформа" (ГП), "Зеленые", "Новочесна" и "Инициатива Польска", "Левые" (12,56%), "Польская коалиция" в составе Польской крестьянской партии и партии "Кукиз-15" (8,55%) и объединение праворадикальных сил под названием "Конфедерация" (6,81%).

"Теперь начнется составление протоколов в 41 избирательном округе. После завершения формирования протоколов они будут отправлены в Государственную избирательную комиссию", - информировал Козелевич. "Около 20:00 (21:00 мск) мы планируем конференцию, на которой огласим официальные результаты выборов в Сейм и Сенат (верхнюю палату парламента)", - добавил он, пояснив, что тогда станут известны результаты разделения на мандаты.

Точную официальную явку в ГИК пока не сообщают. "На выборах в Сейм 13 октября 2019 года зарегистрировано 18 млн 470 тыс. 710 действительных голосов", - сообщил Козелевич, не назвав других деталей по уровню активности избирателей.

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