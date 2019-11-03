В Грецию за четыре месяца прибыли 40 тысяч мигрантов

3 ноября 2019 18:21 (UTC+04:00)

В Грецию за последние четыре месяца прибыли 40 тысяч мигрантов, сообщил замминистра защиты граждан Йоргос Кумуцакос, ответственный за миграционную политику, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

В интервью телеканалу Skai Кумуцакос заявил, что это проблема национального масштаба.

В последние месяцы значительно вырос поток мигрантов и беженцев с побережья Турции, и в некоторых регионах Греции мигрантов становится чуть ли не больше, чем местных жителей. С островов мигрантов перевозят в континентальную часть страны. В ряде регионов прошли протесты против размещения у них мигрантов и беженцев.

"За последние четыре месяца прибыли 40 тысяч мигрантов и беженцев", - сказал Кумуцакос.
Комментируя сообщения о протестах жителей, замминистра сказал, что обязанность государства информировать местные власти о перемещении мигрантов.

"Чтобы иметь поддержку местного общества, мы должны постоянно говорить с ним", - сказал он

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