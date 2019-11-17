Джонсон: все кандидаты от Консервативной партии пообещали, что поддержат Brexit

Все кандидаты от правящей в Великобритании Консервативной партии, которые примут участие в досрочных парламентских выборах в декабре, подтвердили, что, будучи избранными, проголосуют за нынешний вариант сделки с ЕС по Brexit. Об этом заявил премьер-министр Соединенного Королевства Борис Джонсон в интервью газете Sunday Telegraph, опубликованном в субботу, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Все 635 кандидатов от Консервативной партии, участвующие в этих выборах, все до одного, дали мне обязательства, что, если они будут избраны, поддержат мою сделку по Brexit, чтобы таким образом мы могли покончить с неопределенностью и, наконец, покинуть ЕС", - заявил британский премьер. Его слова, по мнению газеты, в первую очередь нацелены на сторонников Brexit, а также на тех британцев, которые устали от невозможности парламента преодолеть тупик, вызванный спором относительно условий "развода" Лондона и Брюсселя.

"Я предлагаю следующий пакт с народом: если вы проголосуете за Консервативную партию, вы можете быть уверены на 100%, что правительство большинства консерваторов разблокирует парламент и осуществит Brexit", - добавил премьер.

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