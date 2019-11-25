Владелец Louis Vuitton приобрел Tiffany

Французская группа компаний по выпуску предметов роскоши LVMH - Louis Vuitton Moet Hennessy подтвердила информацию о приобретении крупнейшей транснациональной ювелирной компании Tiffany за $16,2 млрд. Об этом LVMH сообщила в коммюнике, распространенном в понедельник утром, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"LVMH и Tiffany & Co. объявляют сегодня, что достигли окончательного соглашения о приобретении Tiffany по цене $135 за акцию. Стоимость сделки составляет около 14,7 млрд евро или 16,2 млрд долларов", - гласит заявление. Французская компания отмечает, что данное приобретение позволит ей укрепить позиции на рынке США, а также "придать новое измерение" своему часовому и ювелирному бизнесу.

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