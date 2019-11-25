Владелец Louis Vuitton приобрел Tiffany

25 ноября 2019 11:34 (UTC+04:00)

Французская группа компаний по выпуску предметов роскоши LVMH - Louis Vuitton Moet Hennessy подтвердила информацию о приобретении крупнейшей транснациональной ювелирной компании Tiffany за $16,2 млрд. Об этом LVMH сообщила в коммюнике, распространенном в понедельник утром, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"LVMH и Tiffany & Co. объявляют сегодня, что достигли окончательного соглашения о приобретении Tiffany по цене $135 за акцию. Стоимость сделки составляет около 14,7 млрд евро или 16,2 млрд долларов", - гласит заявление. Французская компания отмечает, что данное приобретение позволит ей укрепить позиции на рынке США, а также "придать новое измерение" своему часовому и ювелирному бизнесу.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости категории
В сентябре Турцию посетили свыше 200 тыс. туристов из Украины – министерство
Турция 11:15
Завершено строительство греческого участка TAP
Энергетика 09:59
В Греции в шторм перевернулась яхта
Европа 03:03
Почтальоны Финляндии продлили забастовку до 22 декабря
Европа 01:55
Экзит-полл: Йоханнис набирает на выборах президента Румынии 66,5%
Европа 24 ноября 23:29
В Италии из-за оползня обвалился участок автомобильной эстакады
Европа 24 ноября 23:11
Лента новостей
В Грузии проходит грузино-японский бизнес-форум
Бизнес 11:44
Открылись прямые авиарейсы из Грузии в Болонью
Туризм 11:43
В Иране заявили, что США не имеют права вмешиваться в ядерную сделку
Ядерная программа 11:42
Турция увеличила экспорт электротоваров в Грузию и Россию
Турция 11:42
Военные ликвидировали четырех боевиков в Афганистане
Другие страны 11:33
Узбекистан поставит Таджикистану телекоммуникационное оборудование
Бизнес 11:32
Сегодня депутаты Милли Меджлиса утвердят госбюджет на 2020 г.
Экономика 11:29
Иран инвестировал в особые экономические зоны двух провинций
Бизнес 11:21
Туркменистан и Узбекистан договорились об увеличении взаимной торговли
Бизнес 11:17