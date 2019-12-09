В Центральной Италии произошло землетрясение

9 декабря 2019 11:07 (UTC+04:00)

Землетрясение магнитудой 4,5 произошло в ночь на понедельник в области Тоскана. Об этом сообщил итальянский Национальный институт геофизики и вулканологии (INGV), передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По его данным, эпицентр подземных толчков находился в 4 км к северу от Скарперии с населением чуть более 12 тыс. человек, очаг залегал на глубине около 9 км.

Как указывает телеканал TGCOM24, в городе повреждены несколько зданий. Многие жители, напуганные землетрясением, выбежали на улицы. В Борго-Сан-Лоренцо, Барберино-ди-Муджелло и Виккьо из предосторожности в понедельник закрыты школы и сады. Для проверок закрыта железнодорожная ветка Флоренция - Болонья, прекращено движение в том числе скоростных поездов.

Сведений о пострадавших не поступало. Этому подземному толчку в воскресенье предшествовал ряд более слабых землетрясений магнитудой до 2,5.

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