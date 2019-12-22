Не менее восьми человек стали жертвами стихии в Испании и Португалии

22 декабря 2019 09:25 (UTC+04:00)

Жертвами двух мощных штормов, которые в последние три дня бушевали на территориях Испании и Португалии, стали не менее восьми человек, передает Trend со ссылкй на Интерфакс.

В среду на страны обрушился шторм "Эльза", на смену ему в субботу пришел шторм "Фабьена".

Штормы сопровождались шквалистыми ветрами и обильными осадками, вызвавшими наводнения в ряде районов.

В подвергшихся ударам стихии районах дух стран наблюдаются перебои с электричеством, имеются разрушения.

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