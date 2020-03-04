В Австрии число случаев заражения коронавирусом достигло 27

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Австрии достигло 27. Как передает Trend со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщило в среду министерство здравоохранения республики.

Ранее сообщалось о 21 заболевшем.

Согласно информации, размещенной на сайте ведомства, к данному моменту в Австрии провели 3 318 тестов на коронавирус, 27 из них оказались положительными.

В конце февраля сообщалось, что Белый дом перенес встречу канцлера Австрии Себастьяна Курца с президентом США Дональдом Трампом из-за распространения коронавируса. Курц должен был отправиться в США в понедельник, а на вторник, 3 марта, планировалась встреча с Трампом. Как подтвердил австрийский канцлер, теперь визит отложен на неопределенный срок.

Министр здравоохранения Австрии Рудольф Аншобер посоветовал, чтобы не способствовать распространению заболевания, не ходить к врачу и не вызывать скорую помощь при симптомах заражения новым типом коронавируса, а вместо этого звонить на специальную горячую линию.