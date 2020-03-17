В Швейцарии число подтвержденных случаев коронавируса достигло 2700

Количество лабораторно подтвержденных случаев нового коронавируса в Швейцарии достигло 2700. Как передает Trend со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает во вторник Федеральный офис общественного здравоохранения.

По данным на 13.45 в стране насчитывается 2269 лабораторно подтвержденных случаев нового коронавируса. Еще 162 человека ожидают результатов повторного анализа. При этом 19 человек скончались.

Как отметил глава подразделения по заразным болезням Федерального офиса общественного здравоохранения Швейцарии Даниэль Кох на пресс-конференции в Берне, страна сейчас столкнулась с первой волной заболевших, у которых симптомы только начали проявляться, поэтому реально количество заразившихся будет расти еще больше.

"На данный момент больницы способны справиться с количеством пациентов, но в ближайшее время, с ростом количества заболевших, как было в последние дни, могут возникнуть проблемы", - подчеркнул Кох.

Ранее в понедельник власти Швейцарии объявили общенациональный режим экстраординарной ситуации вплоть до 19 апреля. Закрываются все увеселительные заведения, парки, музеи, спортивные центры, СПА и другая не критическая инфраструктура. Продовольственные магазины, аптеки, почта и другие важные офисы продолжат функционировать. Также с полуночи 17 марта Швейцарии вводит пограничный контроль с Германией, Австрией и Францией. Доступ остается открытым только для граждан Швейцарии, рабочей силы, приграничных жителей, а также доставки товаров. Ранее подобная мера была приняла в отношении Италии.

Для помощи медицинским учреждениям, осуществления полицейского и пограничного контроля Швейцария мобилизует до 8 тысяч военных, военных медиков и членов медицинских батальонов запаса.