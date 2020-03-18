Число случаев заражения коронавирусом в Сербии возросло до 83

Восемьдесят три случая заражения коронавирусом зафиксировано в Сербии. Об этом сообщило в среду министерство здравоохранения республики, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

В ночь на среду число заболевших увеличилось на 11 человек и достигло 83, указало ведомство. Во вторник медики информировали о 72 заразившихся. Два человека находятся в тяжелом состоянии.

Ранее президент Сербии Александар Вучич ввел в стране чрезвычайное положение.

Случаи заражения были выявлены также в Боснии и Герцеговине. До этого коронавирус был зафиксирован в ряде балканских стран, включая Северную Македонию, Хорватию и Словению. Во вторник два первых случая вируса были зафиксированы в Черногории.

Произошедшая в конце 2019 года в Центральном Китае вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания распространилась более чем на 130 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) пандемией. По последним данным, в мире заразились свыше 190 тыс. человек, около 8 тыс. умерли. По данным оперативного штаба, в России зарегистрировано 114 случаев инфицирования.