В Италии за сутки из-за коронавируса умер 651 человек
Число умерших в Италии за последние сутки от заболевания, вызванного новым коронавирусом, и его последствий составило 651 человек. Это ниже, чем накануне, когда было зарегистрировано наибольшее число смертей с момента начала эпидемии, жертвами которой в стране стали 5476 человек. Новые данные сообщил в воскресенье глава департамента гражданской защиты Анджело Боррелли, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
"Сегодня мы зарегистрировали 651 смерть пациентов. Число излечившихся сегодня 952 и 7024 всего", - сказал Боррелли. Общее число инфицированных в стране на данный момент составляет 59138, почти на 4 тыс. больше, чем днем ранее, уточнил он.
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