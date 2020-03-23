Число случаев заражения коронавирусом в ФРГ приблизилось к 25 тыс.
Число случаев инфицирования коронавирусом нового типа в Германии почти достигло 25 тыс., 93 человека умерли. Такую оценку привел в воскресенье вечером портал Focus Online со ссылкой на данные, поступившие из федеральных земель ФРГ, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
Прирост по сравнению с предыдущим днем составил около 2,9 тыс. Эпицентрами распространения коронавируса в ФРГ остаются Северный Рейн - Вестфалия, Баден - Вюртемберг и Бавария.
Официальные данные института Роберта Коха существенно ниже, поскольку в этой инстанции статистика регистрируется в последнюю очередь. По данным института на утро воскресенья, инфицированных в Германии 18,6 тыс., а погибших - 55.
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