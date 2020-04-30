Кабмин Германии намерен продлить ограничение социальных контактов

Правительство Германии собирается продлить до 10 мая ограничение социальных контактов, который действует с конца марта. Об этом сообщила в четверг телерадиокомпания RTL, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

В ФРГ сейчас запрещено собираться на улицах более, чем по двое. Исключения сделаны для семей и для людей, проживающих под одной крышей. Также нужно соблюдать социальную дистанцию в полтора метра. За исполнением этих предписаний следит полиция.

Данные правила правительство Ангелы Меркель продлевало в последний раз в середине апреля - пока что они действуют до 4 мая.

С марта по всей Германии сведена к нулю почти вся общественная жизнь. В некоторых федеральных землях нельзя выходить на улицы без веской причины. Цель правительства - максимально сократить темпы распространения инфекции, чтобы не перегружать систему здравоохранения. Все это стало болезненным ударом для бизнеса. В последние недели темпы распространения коронавируса в ФРГ замедлились. Сейчас в ФРГ из 159 тыс. инфицированных выздоровели 123 тыс. Умерли от последствий 6,2 тыс.

С прошлой недели в ФРГ немного смягчены меры по ограничению социальных контактов. Разрешено открыться магазинам площадью до 800 кв. метров, начинают работать школы и детские сады.