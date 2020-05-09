В Великобритании число случаев заражения коронавирусом превысило 215 тысяч

В Великобритании за сутки число случаев заражения коронавирусом увеличилось на 2 896, превысив 215 тысяч, пишет минздрав страны, передает Trend со ссылкой на "Gazeta.ru".

Также сообщается о 31 тысяче погибших. 9 мая скончались 346, 8 мая — 626, 7 мая 539, 6 мая — 649 пациентов.

10 мая премьер Борис Джонсон представит план о постепенном ослаблении карантина. Предполагается, что первые меры начнут действовать с 11 мая.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.