Во Франции задержали пенсионера, собравшего десятки ружей и ножей для защиты от соседей

Жандармы департамента Юра задержали 80-летнего мужчину, у которого дома обнаружили склад оружия, собранный им, как он утверждал, для защиты от соседей. Фотография арсенала была опубликована на странице жандармерии в Facebook, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

В общей сложности у него дома нашли 25 винтовок, 36 пистолетов, 88 охотничьих ножей , два арбалета, три японских катаны, семь тростей-шпаг, один электрошокер и одну дубинку с электрошокером. Кроме того, пенсионер хранил в тайнике 80 кг патронов различных калибров и одну гранату.

Как уточняет региональное издание Sud Ouest, прибывших полицейских мужчина встретил с ружьем в руке. По словам прокурора Лионеля Паскаля, задержанный имел плохую репутацию в поселке и находился в конфликтных отношениях с местными жителями. "Этот человек не является ни коллекционером, ни торговцем оружием. Он просто боится, - пояснил Паскаль. - Находясь в конфликте со всеми, он испытывал необходимость иметь большое количество оружия, чтобы защищаться. Непонятно только от чего".

Следователи пытаются установить, где пенсионер приобрел свое оружие, а также его истинные мотивы. В отношении задержанного была запрошена психиатрическая экспертиза.