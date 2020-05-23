Telegraph: Великобритания планирует отказаться от продукции Huawei в инфраструктуре связи

Правительство Великобритании сведет к нулю роль китайской компании Huawei в развертывании сетей 5G в королевстве, а к 2023 может полностью прекратить использование ее продуктов в британской инфраструктуре связи, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Как сообщила на своем сайте газета The Daily Telegraph, планы необходимых для этого шагов распорядился разработать премьер-министр Соединенного Королевства Борис Джонсон.

"Он по-прежнему хочет сохранять отношения с Китаем, но масштабы сделки по Huawei будут существенно сокращены. Профильным структурам поручено как можно быстрее разработать план по уменьшению роли Huawei", - заявил газете источник. При этом в премьерской канцелярии на Даунинг-стрит, 10, комментировать данную информацию изданию отказались.

The Daily Telegraph отмечает, что Джонсон, вероятно, готовится объявить об изменении позиции британского правительства по Huawei в преддверии встречи с президентом США Дональдом Трампом. Ранее в пятницу в канцелярии британского премьера сообщили, что он рассматривает возможность в июне посетить саммит G7, который, по словам Трампа, с высокой вероятностью состоится в очном формате в Белом доме. Издание обращает внимание на то, что заключение торгового соглашения с США становится для Джонсона одной из главных задач, поскольку торговые переговоры с ЕС находятся в тупике. На позицию премьера могло также повлиять растущее в западных странах недоверие к руководству КНР на фоне пандемии заболевания, вызываемого новым коронавирусом.