Lufthansa намерена предложить пассажирам делать тесты на коронавирус

Крупнейшая германская авиакомпания Lufthansa намерена предоставить пассажирам возможность перед отлетом сделать тест на новый коронавирус. Об этом сообщило в пятницу издание Der Spiegel, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Перевозчик хочет вместе с партнерами в июне или самое позднее в начале июля открыть мобильные центры для сдачи анализов в аэропортах Франкфурта-на-Майне и Мюнхена. Согласно планам Lufthansa, результат будет готов примерно через четыре часа после прохождения теста.

Как пишет Der Spiegel, новой услугой, скорее всего, заинтересуются те пассажиры, которые отправятся в страны, где при въезде необходимо иметь при себе подтверждение отсутствия заболевания.