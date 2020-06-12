Lufthansa намерена предложить пассажирам делать тесты на коронавирус
Крупнейшая германская авиакомпания Lufthansa намерена предоставить пассажирам возможность перед отлетом сделать тест на новый коронавирус. Об этом сообщило в пятницу издание Der Spiegel, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
Перевозчик хочет вместе с партнерами в июне или самое позднее в начале июля открыть мобильные центры для сдачи анализов в аэропортах Франкфурта-на-Майне и Мюнхена. Согласно планам Lufthansa, результат будет готов примерно через четыре часа после прохождения теста.
Как пишет Der Spiegel, новой услугой, скорее всего, заинтересуются те пассажиры, которые отправятся в страны, где при въезде необходимо иметь при себе подтверждение отсутствия заболевания.
Лента новостей
Контролировать движение на территориях с действием ужесточенного режима карантина будет МВД - Кямран Алиев
Кямран Алиев: Проезжая через районы, где действует ужесточенный режим карантина, останавливаться запрещено
Кямран Алиев: На этой неделе разрешения на период ужесточенного режима карантина выданы большему количеству людей
В дни ужесточенного карантина в Азербайджане колл-центр 108 "Службы ASAN" будет работать в особом режиме
В Азербайджане выявлены 336 новых случаев инфицирования коронавирусом, вылечились 183, скончались 5 человек - Оперативный штаб
Расширение «Южного газового коридора» может способствовать дальнейшей диверсификации поставок газа – Еврокомиссар
Хикмет Бабаоглу: Европарламент подтверждает незаконность деятельности Армении на оккупированных территориях Азербайджана
Али Ахмедов: С возвращением Гейдара Алиева был положен конец хаосу, анархии и экономическому упадку, созданным властью ПНФА-Мусават
У границ Узбекистана с Кыргызстаном и Туркменистаном планируется создать две свободные экономические зоны