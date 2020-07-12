Экзитпол: Анджей Дуда побеждает на президентских выборах в Польше

Баллотирующийся на второй срок действующий президент Польши Анджей Дуда побеждает во втором туре выборов главы государства. Об этом свидетельствуют результаты экзитпола, распространенные Польским телевидением в воскресенье после закрытия избирательных участков, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Согласно подсчетам социологов, Дуда набрал 50,4% голосов. Его конкурент - мэр Варшавы Рафал Тшасковский, представляющий крупнейшую оппозиционную партию "Гражданская платформа", - получил, по предварительным данным, 49,6% голосов.

Дуда заявил, что рад своей победе во втором туре президентских выборов, но признал, что результаты предварительные.

"Я рад своей победе", - сказал он, выступая после завершения голосования. "Выиграть выборы при почти 70-процентной явке - это небывалое событие", - отметил он, поблагодарив всех соотечественников за активную гражданскую позицию.

Тшасковский в свою очередь убежден, что окончательные итоги второго тура выборов будут в его пользу.

"Мы говорили, что будет близко. Так и есть. Но я абсолютно убежден, что мы победим. Нужно только подсчитать голоса", - сказал политик. "Я убежден, что если мы подсчитаем каждый голос, один за другим, то мы победим", - добавил он.

Как проинформировали ранее представители центра Ipsos, статистическая погрешность их исследования составляет около 2%. По результатам опроса, явка составила 68,9%. В первом туре, по официальной информации, активность избирателей оценивалась в 64,51%.