В Молдавии начинается кампания по выборам президента

Кампания по по выборам президента Молдавии, которые запланированы на 1 ноября, официально стартует во вторник, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

С 1 сентября в республике начнется процесс регистрации кандидатов, на который отводится 30 дней. После этого те, кто будет зарегистрирован, смогут приступить к агитации.

Практически все опросы общественного мнения называют фаворитом стартующей гонки действующего главу республики Игоря Додона. О его поддержке уже заявила крупнейшая в стране Партия социалистов Республики Молдова (ПСРМ). Ранее в интервью ТАСС Додон заявил, что окончательное решение о выдвижении на второй срок планирует принять в период с 1 по 10 сентября - период, который отводится для регистрации инициативных групп кандидатов.

Его главным оппонентом называют лидера проевропейской Партии действия и солидарности (ПДС), бывшего премьера страны Майю Санду, которая уже заявила, что намерена взять реванш за поражение от Додона во втором туре выборов 2016 года. Далее в рейтинге предпочтений следует лидер другой правой партии - "Платформа "Достоинство и правда" (ПДП) - Андрей Нэстасе, четыре года назад отказавшийся от участия в выборах в пользу единого кандидата от правых сил, которым стала Санду. Она отказалась ответить взаимностью на его призыв уступить на этих выборах ему роль единого кандидата. В этой ситуации Нэстасе решил баллотироваться самостоятельно.

Противоэпидемические меры

В Молдавии с мая действует режим чрезвычайного положения в сфере здравоохранения, запрещены массовые мероприятия с участием более 50 человек. Ранее Додон заявил, что в республике нет предпосылок для переноса выборов из-за эпидемиологической ситуации, однако он не исключил, что в случае резкого ухудшения показателей такое решение может быть принято парламентом.

К голосованию Центральная избирательная комиссия совместно с Национальной чрезвычайной комиссией общественного здоровья разработали инструкции по проведению выборов. В частности, на входе в избирательные участки у граждан будет измеряться температура. Лиц с симптомами острой респираторной инфекции, а также повышенной температурой не будут допускать к голосованию. При себе избирателей попросили иметь защитную маску и индивидуальную шариковую ручку. Очереди будут формироваться вне помещений с соблюдением безопасной дистанции.

Молдавия в 2016 году отказалась от выборов президента в парламенте. Это было сделано решением Конституционного суда, который признал незаконной реформу 2000 года, когда депутаты проголосовали за отказ от всенародных выборов. В своем решении судьи пояснили, что эти изменения послужили причиной серии политических кризисов в стране, когда депутаты не могли избрать президента.