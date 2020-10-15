В Германии договорились ужесточить меры по борьбе с коронавирусом

Правительство Германии и власти регионов страны договорились ужесточить существующие меры по борьбе с пандемией коронавируса. Об этом сообщается в распространенном в среду вечером документе, принятом по итогам встречи канцлера Ангелы Меркель с премьер-министрами земель ФРГ. Она длилась около восьми часов, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Канцлер и главы земельных правительств с тревогой наблюдают за растущим числом инфицированных", - говорится в документе. Меркель и премьер-министры в этой связи призвали граждан и впредь соблюдать социальную дистанцию, носить защитные маски, и установить приложение, позволяющее отслеживать цепочки заражений.

Власти ФРГ делают ставку не на повсеместный локдаун, но на локальные карантинные меры, пытаясь не допустить распространения коронавируса из очагов заражения. В случае, если в определенном районе в течение недели на 100 тыс. человек появится 35 заразившихся, там предполагается ограничить до 25 количество участников мероприятий в общественных местах, до 15 - во внутренних помещениях. Дополнительно будет предписано носить защитные маски в местах скопления людей.

Если число инфицированных превысит 50 на 100 тыс. жителей, то последуют более жесткие меры: количество участников мероприятий в общественных местах и внутренних помещениях будет ограничено 10. Причем в частном порядке можно будет встречаться только двум семьям, не проживающим под одной крышей. В Германии на сегодняшний день уже около 40 районов и городов районного значения превысили показатель в 50 инфицированных на 100 тыс. жителей.

Меры в зависимости от ситуации

Власти договорились, что в случае ухудшения в определенном районе ситуации с коронавирусом там введут комендантский час для ресторанов, баров и других заведений. В Берлине и Бремене он уже действует с 23:00 до 06:00 часов. Если обстановку в том или ином районе не удастся взять под контроль в течение 10 дней, последуют новые локальные ограничения.

Канцлер и главы регионов призвали граждан избегать поездок в потенциально опасные с точки зрения заражения коронавирусом районы страны. В то же время они не смогли договориться по вопросу введения единого запрета на размещение жителей из таких "зон риска". "Его в действительности непросто реализовать", - сказала Меркель. Эта тема будет обсуждаться после осенних каникул (после 8 ноября - прим. ТАСС).

В документе также отмечается, что федеральные власти "продлят меры по оказанию [экономической] помощи предприятиям и улучшат условия для особенно пострадавших [от пандемии] секторов экономики", поскольку очевидно, что ограничения нанесут удар по некоторым отраслям.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, распространилась на большинство стран мира и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. В Германии, по оценке берлинского института вирусологии имени Роберта Коха, по состоянию на утро среды заразились 334 585 человек, суточный прирост составил 5 132 случая. Это максимум примерно за последние шесть месяцев. От последствий инфицирования умерли 9 677 жителей ФРГ.