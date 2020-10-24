Глава МИД Эстонии ушел на карантин после контакта с заразившимся коронавирусом

Министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу сообщил, что перешел на удаленный режим работы из-за необходимости соблюдать карантин после контакта с заразившимся коронавирусом коллегой из Словении Анже Логаром, который на этой неделе находился с рабочим визитом в Таллине, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Министр иностранных дел Словении Анже Логар на этой неделе посетил страны Балтии в преддверии председательства Словении в ЕС. Во вторник я встретился с ним в Таллине, он объявил о присоединении Словении к фонду "Инициативы трех морей". Сегодня вечером я получил из Словении информацию, что министр сдал положительный тест на коронавирус. В связи с этим я сделал сегодня вечером тест. Я останусь в изоляции и всю следующую неделю буду работать удаленно", - написал он в пятницу на своей странице в Facebook.

Эпидемическая обстановка в Эстонии ухудшается на протяжении последних недель. Режим ЧП действовал в стране в связи с пандемией с 13 марта до 17 мая. Общее число инфицированных в стране достигло 4 300, 73 пациента умерли.