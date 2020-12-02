Cаммит G20 пройдет в Риме 30-31 октября 2021 года

Европа 2 декабря 2020 03:18 (UTC+04:00)
Cаммит G20 пройдет в Риме 30-31 октября 2021 года

Саммит Группы двадцати пройдет в Риме 30-31 октября 2021 года. Об этом сообщил премьер-министр Италии Джузеппе Конте в связи с переходом к Риму 1 декабря председательства в "двадцатке", передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Итоговый саммит лидеров состоится 30-31 октября, здесь, в Риме, Вечном городе, столице Италии, где мы подведем итоги [года]", - сказал Конте. Видеозапись с его выступлением на фоне Колизея размещена во вторник в его Twitter.

В небольшом послании Конте обозначил круг основных задач председательства своей страны в группе ведущих экономических держав, в которые входят обеспечение устойчивого и равноправного развития, защита окружающей среды, а также противостояние новым угрозам, в том числе таким, как санитарные кризисы. Девиз итальянского председательства - "Люди, планета, процветание" (на итальянском языке все три слова начинаются на одну букву).

Пресс-служба правительственного дворца Киджи распространила также расписание министерских встреч "двадцатки", которые откроются в Риме 3-4 мая форумом министров культуры и туризма. Встреча глав МИД планируется в Матере 28-30 июня, министров экономики - 9-10 июля в Венеции, окружающей среды и энергетики - 22-23 июля в Неаполе, здравоохранения - 5-6 сентября в Риме, сельского хозяйства - 19-20 сентября во Флоренции. В Италии надеются, что все мероприятия будет возможно провести в очном формате.

Председательство в Группе двадцати перешло к Италии от Саудовской Аравии. Изначально в 2021 году должна была председательствовать Индия, а Италия - в 2022 году. Но в 2018 году Конте по просьбе Нью-Дели согласился поменяться председательством, поскольку в 2022 году будет отмечаться 75-летняя годовщина независимости Индии.

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