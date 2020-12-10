Франция вводит с 15 декабря комендантский час с 20:00
Власти Франции вводят с 15 декабря комендантский час в стране в связи с эпидемической ситуацией. Премьер-министр Франции Жан Кастекс в ходе телеобращения к стране заявил, что режим ограничения будет действовать с 20:00 (23:00 GMT+4), а не с 21:00 (00:00 GMT+4), как ранее планировалось, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
"Мы считаем необходимым ввести более строгий режим комендантского часа, с 20:00", - сказал Кастекс. По словам выступившего также главы МВД Франции Жеральда Дарманена, комендантский час будет действовать до 06:00 (08:00).
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