В Финляндии зафиксировали 32 случая побочных эффектов от вакцины против коронавируса

Свыше 30 случаев возникновения побочных эффектов после вакцинации от коронавируса зафиксировано в Финляндии. Об этом сообщило в пятницу финское Агентство по безопасности и разработкам в медицинской сфере (Fimea), передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"В Fimea к 15 января поступило 32 сообщения о побочных эффектах после введения первой дозы вакцины от коронавируса Comirnaty (разработана американской компанией Pfizer и ее германским партнером BioNTech - прим. ТАСС). Сообщается, среди прочего, об аллергических реакциях, в том числе анафилактической реакции, боли в месте укола, болях в мышцах, увеличении лифмоузлов, а также тошноте, сыпи, усталости, головных болях и ознобе", - отмечает ведомство.

Там указали, что это "обычные и ожидаемые побочные эффекты от прививок", "никаких неожиданных последствий вакцинации на данный момент не выявлено".

Как сообщил во вторник финский Национальный институт здравоохранения и социального развития, к настоящему моменту в Финляндии 45 тыс. человек получили первую дозу вакцины.

Вакцинация всего населения Финляндии от коронавируса, по оценкам института, может продлиться весь 2021 год. К лету страна получит 5-7 млн доз вакцины, которой будут привиты 2,5-3,5 млн человек (из порядка 5,5 млн).

Вакцинация с использованием препарата, произведенного компанией Pfizer и ее партнером BioNTech, началась в Финляндии 27 декабря 2020 года, другие вакцины в страну пока не поставлялись.