В результате землетрясения в Андалусии пострадал один человек
Землетрясение магнитудой 4,4 произошло в субботу в испанской провинции Гранада (автономное сообщество Андалусия). Об этом говорится в пресс-релизе региональных властей, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
По их информации, землетрясение произошло в 12:15 по местному времени (15:15 GMT+4) в районе населенного пункта Санта-Фе. В результате случившегося пострадал житель муниципалитета Атарфе, в доме которого из-за подземных толчков частично обрушился дымоход. Кроме того, материальный ущерб был нанесен и другим зданиям в провинции.
Всего в службы экстренной помощи поступило 75 звонков, связанных с землетрясением.
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