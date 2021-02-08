Глава Минздрава Франции в прямом эфире сделал прививку от коронавируса

Министр социальных дел и здравоохранения Франции Оливье Веран привился от коронавируса вакциной британско-шведской компании AstraZeneca. Прямую трансляцию из госпитального центра города Мелен (департамент Сена и Марна), куда в понедельник днем прибыл глава Минздрава, вел телеканал BFM, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Веран стал первым представителем правительства страны, которому сделали прививку.

На минувшей неделе Верховный комитет по здравоохранению Франции одобрил использование вакцины от коронавируса AstraZeneca. Препарат этой компании будет использоваться для вакцинации медиков всех возрастов. Верану 40 лет, по образованию он врач-невролог.

В стране также разрешены вакцины производства американской компании Moderna и компаний Pfizer и BioNTech. С 18 января прививки делают не только проживающим в домах престарелых и врачам, но и всему населению старше 75 лет и людям с тяжелыми заболеваниями.

Согласно последним данным властей, с начала эпидемии во Франции зарегистрировано свыше 3,3 млн случаев заражения коронавирусом, умерли более 78 тыс. человек. По последним данным властей, от коронавируса во Франции привиты более 1,8 млн человек.