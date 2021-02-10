В Британии выявили более 13 тысяч случаев COVID-19 за сутки

Число случаев COVID-19 в Великобритании за сутки выросло на 13 013, скончался 1001 человек.

Как передает Trend со ссылкой на Lenta.ru, об этом свидетельствуют данные минздрава страны.

Днем ранее суточный прирост заболевших составлял 12 364, скончавшихся - 1052.

Всего с начала пандемии коронавирус в Британии подтвердился у почти 4 миллионов человек, общее число скончавшихся составило 114 851.

Согласно последним данным британских властей, первую дозу вакцины от COVID-19 более 13 миллионов человек, обе дозы - 519,55 тысячи.

С 4 января в Англии введен национальный локдаун, уже третий по счету и такой же строгий, как первый. В последние недели стало очевидным, что пик очередной волны коронавируса пройден, но уровень заражения остается высоким. Правительство продлило карантин до 8 марта.