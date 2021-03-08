В Великобритании ослабление карантинных ограничений начнется с открытия школ

Снятие введенных в Великобритании два месяца назад из-за новой волны пандемии коронавируса ограничительных мер начнется в понедельник с открытия школ, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Страна пока продолжит оставаться в ситуации жесткого карантина, а возвращение учеников за парты называется властями первым шагом на пути к нормальной жизни.

Именно на это обратил внимание глава британского правительства Борис Джонсон, объяснив, почему ослабление жестких мер начнется именно со школ. "Это очень важный этап нашего плана, который, как мы надеемся, станет планом по возвращению к свободе. Успех программы вакцинации населения дал нам возможность приступить к снятию ограничений", - заявил премьер-министр в воскресенье. По его словам, на данном этапе эпидемии возобновление работы школ создает меньше рисков, чем продолжение удаленных занятий, из-за которых падает качество образования и создается дополнительная психологическая нагрузка на детей и их родителей.

Джонсон и министр образования страны Гэвин Уильямсон подчеркивают, что снятие ограничительных мер будет необратимым, а школам не придется в третий раз за последний год закрывать свои двери. С марта прошлого года британские школьники в общей сложности лишились 5-6 месяцев полноценной учебы, что, согласно оценкам ряда экспертов, может негативно сказаться на будущих доходах "поколения пандемии". По словам Уильямсона, правительство рассматривает различные возможности исправления ситуации. В школах могут быть введены дополнительные занятия, а продолжительность летних каникул, возможно, сократят. В этом году будут отменены важнейшие школьные экзамены, итоговые оценки школьникам будут выставлять их учителя.