Федеральная полиция Австралии арестовала двух мужчин, обвиняемых в подготовке теракта

Федеральная полиция Австралии арестовала двух мужчин в Мельбурне, предъявив им обвинения в подготовке и планировании теракта. Об этом сообщается в заявлении ведомства, опубликованном в четверг, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Полиция штата Виктория, Федеральная полиция Австралии и государственная служба разведки и безопасности предъявили обвинения двум мужчинам, арестованным накануне в ходе специальной операции объединенной контртеррористической группы в Мельбурне", - указано в заявлении ведомства.

Сообщается, что задержанным в ходе спецоперации мужчинам 19 и 20 лет предъявлены обвинения в подготовке и планировании террористической атаки. Ожидается, что они предстанут перед городским судом Мельбурна до конца дня.

В федеральной полиции отметили, что расследование данного дела будет продолжено.