Власти Ирландии решили смягчить ограничения из-за коронавируса

Власти Ирландии приняли решение о смягчении ряда ограничительных мер, введенных в стране с целью предотвращения распространения коронавирусной инфекции. Об этом заявил премьер-министр республики Михол Мартин, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

С 12 апреля жители Ирландии смогут свободно передвигаться в пределах своего округа. Таким образом, отменяется правило, согласно которому гражданам было позволено перемещаться лишь в пределах 5 км от дома. Кроме того, с 12 апреля смогут возобновить работу предприятия строительной отрасли.

С 26 апреля дети в возрасте до 18 лет смогут вновь приступить к занятиям спортом на открытом воздухе. Количество людей, которым разрешено присутствовать на похоронах, увеличится с 10 до 25 человек. Решение о дальнейшем смягчении ограничительных мер в мае, как уточнил ирландский премьер, будет принято в конце апреля. В стране закрыты все магазины, кроме продуктовых и аптек, не работают школы и детские сады, стройплощадки, музеи.