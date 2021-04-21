Глава Европарламента надеется на скорое возобновление сессий в Страсбурге
Глава Европарламента (ЕП) Давид Сассоли надеется, что ЕП сможет в ближайшее время вновь проводить пленарные сессии в Страсбурге после года приостановки из-за пандемии коронавируса. Об этом он заявил в среду, выступая по видеосвязи на Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ), передает Trend со ссылкой на ТАСС.
"Я был бы рад физически присутствовать сейчас в Страсбурге на вашем заседании. Я думаю и надеюсь, что Европарламент вернется, примется за обычную работу в Страсбурге в ближайшее время", - сказал он.
Сессии Европарламента обычно проводятся и в Брюсселе, и в Страсбурге. Однако вот уже больше года ЕП полностью "переехал" в Брюссель из-за пандемии коронавируса, в связи с чем власти Франции не раз выражали недовольство.
Лента новостей
Старинный тар 1744 года и великое искусство - исследовательская деятельность Международного центра мугама
Вместо выполнения пунктов трехстороннего заявления Армения пытается обмануть мировое сообщество - МИД Азербайджана
Премьер и экс-премьер Японии сделали подношение храму Ясукуни, считающемуся в Азии символом милитаризма
Президент Ильхам Алиев: Армянский фашизм является самым уродливым и жестоким из тех, что существовали в других странах
Президент Ильхам Алиев: В ближайшем будущем будет дан старт строительству нового аэропорта в Зангиланском районе
Президент Ильхам Алиев: Надеюсь, что до конца мая будет представлена предварительная версия генерального плана города Агдам