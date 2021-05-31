В Швейцарии открылись залы ресторанов

Швейцария приступила к очередному этапу смягчения связанных с пандемией коронавируса ограничений, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

С сегодняшнего дня рестораны могут вновь обслуживать посетителей внутри помещений, а не только на летних верандах, сняты ограничения по числу присутствующих в студенческих аудиториях, а все вакцинированные от коронавируса швейцарцы отныне освобождены от прохождения карантина по прибытии из стран с высокой заболеваемостью.

Согласно решению Федерального совета (правительства), с 31 мая разрешено проводить частные мероприятия внутри помещений с участием 30 человек вместо прежних 10, а вне помещений - с участием 50 человек вместо 30. На спортивных соревнованиях отныне могут присутствовать 100 зрителей внутри помещений и 300 вне помещений, тогда как до сих пор предельные ограничения составляли соответственно 50 и 100 человек. Рестораны, имевшие до сих возможность обслуживать клиентов только на летних верандах, могут теперь открыться полностью. Правда, часть ограничений остается в силе: в залах за одним столиком могут находиться не более четырех человек, а за столиками на верандах - не более шести.

Разрешены занятия любительским спортом с участием до 50 человек вместо нынешних 15. В студенческих аудиториях сняты ограничения по числу присутствующих, хотя ношение масок по-прежнему является обязательным. Всем привившимся вакцинами, одобренными к применению в Швейцарии или Евросоюзе, или переболевшим ковидом можно не проходить карантин по возвращении из стран, которые отнесены швейцарскими властями к "рискованным" из-за высокой заболеваемости. Перспективы дальнейшего ослабления ограничений правительство намерено рассмотреть 11 июня.

Федеральный совет пошел на эти послабления ввиду снижения заболеваемости. За время пандемии в Швейцарии и Княжестве Лихтенштейн зарегистрировано более 693 тыс. случаев инфицирования коронавирусом и свыше 10,2 тыс. летальных исходов (Федеральное управление здравоохранения ведет общую статистику для двух государств). В последние дни суточный прирост заразившихся составляет менее одной тысячи по сравнению с 10 тыс. в ноябре прошлого года. С 1 марта в Швейцарии осуществляется поэтапное смягчение ограничительных мер.