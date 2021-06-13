Голосование завершилось на муниципальных выборах в Финляндии

Голосование на выборах в органы местного самоуправления - городские советы - завершилось в Финляндии в воскресенье. Избирательные участки в 293 муниципалитетах закрылись в 20:00 по местному времени, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Как сообщило министерство юстиции республики, первые результаты выборов будут опубликованы вскоре после закрытия участков, это будут результаты досрочного голосования, прошедшего с 26 мая по 8 июня. Затем результаты будут постоянно обновляться, победитель станет известен поздно вечером или в ночь на понедельник. Окончательные подтвержденные итоги опубликуют 16 июня.

Согласно данным последних социологических опросов, в лидерах по рейтингу популярности среди финнов находятся оппозиционные партии - Национальная коалиционная партия и "Истинные финны". Третьей идет правящая Социал-демократическая партия (СДП) Финляндии во главе с премьер-министром Санной Марин, затем - "Финляндский центр".

Оппозиционная Национальная коалиционная партия лидирует на выборах в органы местного самоуправления в Финляндии, уточнило министерство юстиции страны.

В данный момент у партии 21% голосов. На втором и третьем местах - партии правительственной коалиции: Социал-демократическая партия (18,4%) и "Финляндский центр" (16,9%). На четвертой позиции - оппозиционные "Истинные финны" (13,5%).

Избирательные участки по всей стране закрылись в 20:00 по местному времени (совпадает с московским). Ожидается, что большинство голосов по итогам сегодняшнего дня подсчитают до полуночи. Окончательно подтвержденные итоги обнародуют 16 июня.

Места в горсоветах на следующие четыре года получат около 9 тыс. человек.

По данным Минюста, в общей сложности 19 партий, в том числе девять парламентских, выдвинули на выборы порядка 35,6 тыс. кандидатов, что на 2 тыс. больше, чем на выборах в 2017 году. Новые составы органов местного самоуправления приступят к работе 1 августа. В этом году право голоса на муниципальных выборах имеют более 4,4 млн человек.