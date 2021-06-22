Суд ЕС постановил, что YouTube не несет ответственности за нарушающих авторские права

Европа 22 июня 2021 14:07 (UTC+04:00)
Суд ЕС постановил, что YouTube не несет ответственности за нарушающих авторские права

Суд Европейского союза постановил, что YouTube и другие онлайн-платформы не несут прямой ответственности за размещение на них контента пользователей, нарушающего авторские права, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"В нынешних условиях операторы онлайн-платформ в принципе не являются распространителями защищенного авторскими правами контента, который нелегально размещается там пользователями", - говорится в опубликованном во вторник решении суда.

В то же время суд отметил, что если платформы помимо простого предоставления площадки для публикации используют любые действия по продвижению такого контента (например любые формы его рекламы), то это уже станет нарушением авторских прав с их стороны.

Данное решение суда является ключевым для разбора многочисленных судебных исков, поданных в ЕС за последнее десятилетие обладателями авторских прав из-за размещения в сети видеоматериалов, нарушающих их авторские права. Суммарный ущерб по этим искам оценивается более чем в €1 трлн.

Тэги:
Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.
В политической системе Армении царит хаос - американский эксперт
В политической системе Армении царит хаос - американский эксперт
Пашинян будет пытаться улучшать свой имидж, доказывать, что он не слабак – израильский эксперт
Пашинян будет пытаться улучшать свой имидж, доказывать, что он не слабак – израильский эксперт
Россия рассчитывает, что итоги парламентских выборов в Армении будут способствовать обеспечению мира на Южном Кавказе – МИД
Россия рассчитывает, что итоги парламентских выборов в Армении будут способствовать обеспечению мира на Южном Кавказе – МИД
Loading Bars
Day.Az Milli.Az Azernews.Az
Лента новостей
Еврокомиссия начала антимонопольное расследование против Google Европа 14:51
Завтра в Баку будет до 39 градусов тепла Общество 14:48
В Туркменистане заработала первая транспортная судоходная компания Транспорт 14:46
Сбор, транспортировка и утилизация бытовых отходов в Шуше поручены ОАО «Тамиз шахар» - Распоряжение Политика 14:45
Линейная инфраструктура IGB будет готова к концу 2021 г. – проектная компания Энергетика 14:40
Бакинцы отправились в поэтическое путешествие в мир лирики (ФОТО) Культура 14:40
На электроснабжение для организации охраны и защиты госграницы в Кельбаджарском районе выделено 24,5 млн манатов - Распоряжение Политика 14:30
Maersk Drilling после завершения работ на «Шах Дениз» предлагает буровую установку потенциальным клиентам Энергетика 14:30
Освобождена от должности ректор Бакинского славянского университета - Распоряжение Политика 14:22
ФРС прогнозирует снижение темпа инфляции и рост занятости в США США 14:19
Стала известна дата следующего внеочередного заседания парламента Азербайджана Политика 14:15
Объем иностранного капитала в экономике Азербайджана вырос более чем вчетверо Экономика 14:15
В Азербайджане почти 700 участникам Отечественной войны назначена инвалидность Общество 14:13
Судебный процесс в Баку над еще 13 армянскими террористами назначен на 29 июня (ФОТО) Политика 14:11
Суд ЕС постановил, что YouTube не несет ответственности за нарушающих авторские права Европа 14:07
Россия возобновила поставки пшеницы в Алжир Россия 14:05
В селах Агдама близ освобожденных территорий продолжается посевная - Trend TV Общество 13:58
НАТО считает Азербайджан своим надежным партнером - начштаба Политика 13:40
Узбекистан, Россия намерены ускорить создание зеленого транспортного железнодорожного коридора Транспорт 13:34
Парламент Азербайджана принял в первом чтении законопроект об энергоэффективности Энергетика 13:30
Азербайджан и Египет провели межмидовские политконсультации Политика 13:23
В Азербайджане потребители в коммунальной сфере будут обеспечиваться «умными» счетчиками Энергетика 13:20
В Азербайджане создается Фонд энергетической эффективности Энергетика 13:02
Азербайджан в мае текущего года экспортировал в Иран почти 85 тыс. кубометров природного газа Энергетика 12:58
Экспорт азербайджанского природного газа в Болгарию превысил 90 тыс. кубометров Энергетика 12:51
В Австралии азербайджанцы пресекли очередную провокацию армянской общины Политика 12:49
S7 Airlines начнет летать по маршруту Саратов - Баку Азербайджан 12:40
Азербайджан и Россия обсуждают перспективы сотрудничества в сфере обновления жилфонда Экономика 12:40
Коронавирус в Израиле: За сутки выявлено около 100 зараженных Израиль 12:35
В Азербайджане дома торжеств должны пройти регистрацию на портале icaze.e-gov.az Общество 12:35
В Азербайджане соблюдение карантинных правил при проведении свадеб будут контролировать три госструктуры Общество 12:35
Фондовые биржи Европы в основном снижаются Европа 12:33
В Грузии отменяют комендантский час Грузия 12:30
Спустя 18 лет… Виртуальная галерея на острове Бёюк-Зиря (Наргин) (ФОТО/ВИДЕО) Культура 12:26
Парламент Азербайджана утвердил изменения о параметрах определения инвалидности Общество 12:26
Названы объемы инвестиций вложенных в торговлю Казахстана в 2021 году Казахстан 12:22
В РФПИ заявили, что "Спутник Лайт" эффективен для ревакцинации от коронавируса Россия 12:22
В Азербайджане нет общей потребности в безлимитных тарифах - гендиректор Nar ИКТ 12:13
В Иране заявили, что переговоры по ядерной сделке могут продолжить при Раиси Ядерная программа 12:06
Пакистан получит 13 млн вакцин Pfizer Другие страны 12:03
Между министерством транспорта Азербайджана и ТРАСЕКА достигнута договоренность о расширении географии коридора Транспорт 11:37
АБР окажет поддержку развитию страхового рынка Азербайджана Бизнес 11:25
ВМС Азербайджана проводят тактические учения (ФОТО) Общество 11:20
Назван объем производства бензина в Узбекистане за январь-май 2021 года Энергетика 11:18
В Индии зафиксировано самое низкое число заразившихся коронавирусом за три месяца Другие страны 11:14
В политической системе Армении царит хаос - американский эксперт Армения 11:10
Грузия нарастила экспорт вина в Азербайджан Бизнес 11:08
Азербайджан готов принять миссию ЮНЕСКО и УВКБ ООН - МИД Политика 10:57
Цены на азербайджанскую нефть изменились разнонаправленно Энергетика 10:47
Более 100 000 абонентов Azercell получили месячный интернет-пакет объемом в 5 Gb ИКТ 10:43
В Азербайджане для участия в торжественных церемониях потребуется COVID-паспорт Общество 10:25
В Кыргызстане за сутки зарегистрирован 931 новый случай COVID-19 и 8 умерших Кыргызстан 10:22
Турция обладает большим туристическим потенциалом - министерство Турция 10:20
В работе Google в России произошел сбой Россия 10:19
Президент Ильхам Алиев направил письмо генсеку ООН Политика 10:10
США не планируют организовывать встречу с новым президентом Ирана Политика 10:08
В Азербайджане с 1 июля разрешат проведение свадеб, помолвок и дней рождения Общество 10:03
Минобороны Израиля сообщило о перехвате беспилотников сверхмощным лазером в ходе испытаний Израиль 09:57
В Грузии фиксируется рост импорта арбузов Бизнес 09:54
Компания Трампа подала в суд на власти Нью-Йорка за отказ от контракта США 09:52
Узбекистан закрыл границу с Афганистаном из-за коронавируса Узбекистан 09:26
Главы МИД Австрии, Литвы и Румынии посетят Азербайджан Политика 09:26
Пашинян будет пытаться улучшать свой имидж, доказывать, что он не слабак – израильский эксперт Армения 09:21
В Японии спустили на воду третий из серии многоцелевых фрегатов нового типа Другие страны 08:54
Российские дипломаты в Токио в годовщину начала войны почтили память разведчика Зорге Другие страны 08:51
Власти Индонезии ввели новые ограничения из-за активного распространения коронавируса Другие страны 08:37
Raiffeisen Bank нацелен на повышение качества и количества услуг в Азербайджане Бизнес 08:25
Президент Филиппин пригрозил отказывающимся прививаться от коронавируса задержанием Другие страны 08:19
В Грузии представлен проект социального кодекса Грузия 07:58
В Иране за два месяца выдано 6 489 разрешений на создание новых промышленных предприятий Экономика 07:53
Международные резервы Кыргызстана продолжают расти Финансы 07:38
Объем денежных переводов из России в Таджикистан сократился Финансы 07:36
В Италии начали увольнять непривитых медработников Европа 07:17
Цена нефти Brent поднялась выше $75 за баррель впервые с апреля 2019 года Энергетика 06:55
Мощная кибератака в США стала возможна из-за отсутствия базовых мер безопасности ИКТ 06:49
Австралию уличили в экологическом саботаже Другие страны 06:27
Африке передадут новейшие технологии по производству вакцины от коронавируса Другие страны 06:05
Блинкен проинформирует лидеров ФРГ, Франции и Италии об итогах саммита в Женеве США 05:39
Партии Ле Пен и Макрона выступили хуже ожиданий на региональных выборах во Франции Европа 05:15
В России лесные пожары охватили площадь более 64 тыс. га Россия 04:52
Кубок Америки по футболу: Сборная Чили сыграла вничью с командой Уругвая Спорт 04:28
В Никарагуа задержали пятого за месяц кандидата в президенты Другие страны 04:26
Трамп заявил, что никогда не признавал поражения на выборах в США США 04:03
Глава МИД Британии начнет во Вьетнаме переговоры о Транстихоокеанском партнерстве Другие страны 03:47
В стычках с полицией Израиля в Иерусалиме пострадали 20 палестинцев Арабские страны 03:32
В Канаде сгорели две католические церкви на фоне ситуации с коренными жителями страны Другие страны 03:10
Землетрясение магнитудой 5,9 произошло у берегов Греции и Турции Турция 02:49
В США не хотят изменения статус-кво вокруг Тайваня из-за применения силы Другие страны 02:26
В Турции от COVID-19 вылечились свыше 5,23 млн человек Турция 02:05
"Аэрофлот" планирует в июле запустить рейсы в Болгарию Транспорт 01:48
США продлили режим сакций в отношении КНДР еще на год США 01:31
Мюнхен готов провести дополнительные матчи чемпионата Европы по футболу Спорт 01:12
ЕВРО-2020: Сборная Бельгии обыграла команду Финляндии, Сборная России проиграла команде Дании Спорт 01:11
Госдеп сообщил, что Салливан вернется в Москву на этой неделе США 00:57
Беспилотники атаковали зону аэропорта Багдада, где базируются военнослужащие США Арабские страны 00:42
США выведут свои войска из Афганистана в установленные сроки Другие страны 00:27
Украина и Британия подписали меморандум о строительстве военных кораблей Европа 00:09
Планета Исфара Сарабского в Баку (ФОТО/ВИДЕО) Культура 21 июня 23:57
Полиция задержала 14 участников акции протеста против коронавирусных ограничений в Лондоне Европа 21 июня 23:45
Армянскому народу предложили выбирать «из двух зол» – российский политолог Политика 21 июня 23:24
Все новости