Число пользователей соцсетей в ЕС выросло за девять лет на 21%

Доля пользователей социальных сетей в возрасте от 16 до 74 лет в 2020 году увеличилась в Евросоюзе до 57% от общей численности данной возрастной группы, что на 21% больше, чем в 2011 году. Об этом сообщило в среду европейское статистическое агентство Евростат, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Численность пользователей соцсетей в ЕС продолжает расти. Впервые такие статистические данные были обнародованы в 2011 году, когда к услугам соцсетей прибегали только 36% граждан в возрасте от 16 до 74 лет. В 2019-м численность пользователей возросла до 54%. В прошлом году их стало еще на 3% больше.

Среди государств ЕС соцсетями чаще всего пользовались жители Дании (85%), Бельгии (79%), Кипра (78%), Финляндии (75%) и Венгрии (74%). В другом конце списка оказались Италия (48%), Германия (54%), Болгария и Польша (по 55%), а также Хорватия (57%).

Доля молодежи в возрасте от 16 до 24 лет, пользовавшейся социальными сетями, составила 87%. Меньше всего молодых пользователей было в Италии (79%), а больше всего - в Дании (97%).

Среди людей в возрасте от 65 до 74 лет к услугам соцсетей в среднем прибегали 22% - от 10% в Хорватии до 60% в Дании.

Использование социальных сетей, по мнению авторов исследования, подразумевает такие действия, как создание профиля пользователя и размещение сообщений или других материалов.