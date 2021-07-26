Боррель предупредил, что мир после пандемии станет более опасным

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель выразил мнение, что мир после пандемии COVID-19 станет более опасным. Об этом он сказал в понедельник на пресс-конференции в Сантандере, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По его словам, коронавирус "изменил все параметры на международной арене". Глава дипломатии ЕС считает, что после пандемии мир станет "более неравным, более азиатским и более цифровым". По мнению Борреля, "это также будет более опасный мир" из-за "обострения напряженностей и конфликтов". Кроме того, он считает, что после пандемии в мире будет "преобладать соперничество между Китаем и США".

"У нас одна [пандемия], но могут быть еще", - сказал глава дипломатии Евросоюза. По его словам, сейчас ведутся обсуждения по вопросу наделения ЕС "большими полномочиями, чтобы противостоять пандемиям".