Госсекретарь США и глава британского МИД обсудили ситуацию в Афганистане
Министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб и госсекретарь США Энтони Блинкен провели телефонные переговоры, в ходе которых обсудили ситуацию в Афганистане. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, глава британского внешнеполитического ведомства сообщил в своем Twitter.
"Сегодня вечером я снова обсуждал со своим коллегой госсекретарем Блинкеном складывающуюся ситуацию в Афганистане. Мы сотрудничаем по вопросам эвакуации наших граждан и афганцев, а также разрабатываем международную стратегию борьбы с терроризмом, оказания гуманитарной помощи и обеспечения региональной стабильности", - написал Рааб.
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