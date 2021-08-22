Госсекретарь США и глава британского МИД обсудили ситуацию в Афганистане

Министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб и госсекретарь США Энтони Блинкен провели телефонные переговоры, в ходе которых обсудили ситуацию в Афганистане. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, глава британского внешнеполитического ведомства сообщил в своем Twitter.

"Сегодня вечером я снова обсуждал со своим коллегой госсекретарем Блинкеном складывающуюся ситуацию в Афганистане. Мы сотрудничаем по вопросам эвакуации наших граждан и афганцев, а также разрабатываем международную стратегию борьбы с терроризмом, оказания гуманитарной помощи и обеспечения региональной стабильности", - написал Рааб.