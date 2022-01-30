Британская армия собирается усилить контингент в Европе

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон поручил министру обороны страны удвоить британский военный контингент в Эстонии и перебросить в Европу дополнительную военную технику, сообщает Trend со ссылкой на Газету.ru.

Кроме того, в канцелярии Джонсона заявили, что готовят проект обсуждения военных мер с представителями НАТО в Брюсселе.

«Этот пакет будет четким посланием Кремлю о том, что мы не потерпим дестабилизирующей активности и будем всегда стоять вместе с нашими союзниками по НАТО перед лицом враждебной деятельности со стороны России. Я дал поручение подготовиться к переброске личного состава и техники в Европу на следующей неделе, чтобы мы были способны поддержать наших союзников по НАТО на земле, на море и в воздухе», — заявил Джонсон.

В Эстонии, на данный момент, размещены 900 британских военнослужащих. Кроме того, 150 человек находятся в Польше и до 100 человек — в качестве так называемых «инструкторов» в Украине.