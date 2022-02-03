В Швеции отменят ограничения с 9 февраля

Власти Швеции снимут 9 февраля все ограничения, введенные в связи с пандемией. Об этом будет объявлено на пресс-конференции в четверг. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщает газета Expressen.

Решение об отмене рестрикций принято, поскольку ситуация в системе здравоохранении считается стабильной. Ранее то же уже сделали соседние Дания и Норвегия.

По данным телеканала SVT, управление здравоохранения больше не хочет считать COVID-19 социально опасным заболеванием. Ожидается, что принятие этого решения займет некоторое время, потому что оно требует одобрения парламентского большинства.

Из-за распространения инфекции с 19 января число участников публичных мероприятий ограничено пятью сотнями, все они должны предъявлять сертификаты о вакцинации. Для частных собраний лимит определен в 20 человек. Уже с декабря предприятия общепита закрываются не позднее 23:00 по местному времени, обслуживание осуществляется только за столами, расстояние между которыми должно быть более одного метра. При поездках на поездах и автобусах дальнего следования обязательно бронирование мест.

В Швеции 83,6% населения старше 12 лет вакцинированы двумя дозами. 49,4% жителей старше 18 лет также привиты бустерной дозой.

Дания во вторник также отменила последние ограничения, связанные с COVID-19, а сам коронавирус больше не считается социально опасным заболеванием, распространение которого "означает или вызывает опасность серьезных нарушений важных общественных функций". С 1 февраля в полной мере возрождается ночная жизнь: рестораны, бары, ночные клубы, где продается алкоголь, могут теперь работать без всяких ограничений. Отменяются ограничения на количество зрителей и участников развлекательных и спортивных мероприятий, а также требование обеспечивать социальную дистанцию в залах и других помещениях.