В Испании предложили принять "Евровидение-2023" вместо Украины

Испания готова принять международный конкурс "Евровидение" в 2023 году, если этого не сможет сделать Украина. Соответствующее заявление сделала в воскресенье директор по коммуникациям испанской государственной телерадиокомпании RTVE Мария Эисагирре, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"RTVE предлагает поддерживать Украину во всем в этой организации [конкурса в будущем году], и в случае, если им это понадобится, мы были бы готовы дать пристанище следующему <...> "Евровидению", - отметила Эисагирре, чьи слова приводит телерадиокомпания.

На 66-м песенном конкурсе в Турине победу одержала украинская группа Kalush Orchestra с песней "Стефания". Второе место досталось Великобритании, а третье - Испании.