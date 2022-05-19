Самолеты стран НАТО примут участие в учениях в Эстонии

Авиация стран Североатлантического альянса примет активное участие в крупнейших военных маневрах в Эстонии Siil 2022. Об этом говорится в релизе Главного штаба Сил обороны республики, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"В учениях примут участие самолеты ВВС Франции, Бельгии, Великобритании, США, Польши, Литвы, Чехии и Испании, а также самолеты и вертолеты ВВС Эстонии", - отмечается в сообщении.

Сообщается, что в маневрах будут задействованы эстонские учебно-тренировочные самолеты L-39, а также транспортные самолеты M28, французские истребители Mirage M-2000, F-16 бельгийских ВВС, истребители Eurofighter Typhoon и вертолеты AW159 Wildcat британских ВВС, американские штурмовики Thunderbolt II и AV-8B Harrier II, самолеты MV-22 Osprey, штурмовые вертолеты AH-1Z Viper, транспортные вертолеты UH-60 Black Hawk и UH-1Y Venom. Кроме того, в небе во время учений можно будет наблюдать польские истребители-бомбардировщики Су-22.

В маневрах также впервые примет участие десантный авианосец USS Kearsarge.

Крупные военные учения Siil 2022 проходят в Эстонии с 16 мая по 3 июня. Их целью является проверка боеготовности и оценка международного взаимодействия при реагировании на различные угрозы. В них задействованы около 15 тыс. человек - военнослужащие срочной службы, резервисты, члены добровольческого военизированного формирования Кайтселийт, союзники и кадровые военные.