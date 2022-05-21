ВОЗ подтвердила около 80 случаев оспы обезьян

Около 80 случаев заражения оспой обезьян были подтверждены, еще по 50 специалисты проводят расследование. Об этом сообщила в ночь на субботу в Twitter Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), подчеркнув, что вспышки данного заболевания среди людей зафиксированы в последнее время в 11 странах, не являющихся эндемичными, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"ВОЗ и ее партнеры работают над тем, чтобы понять степень распространения и причины вспышек оспы обезьян", - отметили в организации. "Недавние вспышки, сообщения о которых поступили из 11 стран, являются нетипичными, поскольку они произошли в государствах, не являющихся эндемичными, - говорится в сообщении. - Зафиксировано около 80 подтвержденных случаев, и 50 ожидают завершения расследования".

В организации пояснили, что оспа обезьян распространяется "при тесном контакте". Поэтому "большему риску заражения подвергаются люди, тесно контактирующие с инфицированными". Речь идет, в частности, о "работниках здравоохранения, членах семьи и сексуальных партнерах". ВОЗ назвала неприемлемой "стигматизацию групп людей из-за заболевания", поскольку вследствие этого заболевшие могут избегать обращаться к врачам, что чревато скрытым распространением инфекции.

Оспа обезьян - редкое вирусное заболевание, в основном передающееся человеку от диких животных (грызуны, приматы). Симптомы заболевания включают лихорадку, головную боль, мышечные боли, боли в спине, увеличение лимфатических узлов, озноб и усталость. Также могут появляться кожные высыпания на лице и других частях тела. По данным ВОЗ, обычно коэффициент летальности при вспышках оспы обезьян составляет от 1 до 10%, при этом большинство случаев смерти приходится на долю более молодых возрастных групп. От оспы обезьян нет специфического лечения или вакцины, однако предшествующая вакцинация против натуральной оспы обеспечивает также высокоэффективную профилактику этого заболевания.

Вирус оспы обезьян, получивший в апреле-мае распространение в ряде стран Западной Европы, выявлен и на других континентах. Всего за последнее время вирус был обнаружен как минимум в 11 странах - Австралии, Бельгии, Великобритании, Германии, Испании, Италии, Канаде, Португалии, США, Франции и Швеции.