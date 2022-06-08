Западные страны призвали Иран не медлить с соглашением по атому

Франция, Германия и Великобритания призвали Иран как можно скорее заключить сделку, направленную на восстановление Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), и отказаться от наращивания своего ядерного потенциала, передает Trend со ссылкой на Интерфакс.

"Мы настоятельно призываем Иран прекратить активизацию своей ядерной программы и в срочном порядке заключить сделку", - говорится в заявлении трех стран, опубликованном во вторник вечером.

Париж, Берлин и Лондон полагают, что такое соглашение позволит МАГАТЭ возобновить в полном объеме проверку и мониторинг ядерных объектов Ирана.

Страны напомнили, что они с апреля 2021 года ведут интенсивные переговоры с Ираном, направленные на восстановление СВПД.

"Мы ясно дали понять, что эта сделка не может оставаться на столе переговоров бесконечно (...) Ядерные достижения Ирана не только опасны и недопустимы, но и рискуют разрушить сделку, которую мы так тщательно разработали все вместе", - отмечается в заявлении.