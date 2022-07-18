Глава МВД Франции распорядился выделить дополнительные ресурсы для борьбы с пожарами

Глава МВД Франции Жеральд Дарманен распорядился выделить дополнительные ресурсы для борьбы с лесными пожарами, шестой день бушующими на западе страны. Об этом министр сообщил в воскресенье в своем Twitter, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Учитывая сильный ветер, я принял решение усилить борьбу с лесными пожарами в департаменте Жиронда. С сегодняшнего вечера в дополнение к шести пожарным самолетам будут выделены еще три, число пожарных будет увеличено до 1,7 тыс., в операции по тушению огня будет теперь задействовано 11 пожарных машин", - написал Дарманен.

Национальная метеорологическая служба Meteo-France объявила в 15 департаментах Франции максимальный (красный) уровень погодной опасности из-за аномальной жары, которая стала одной из причин распространения пожаров в западных департаментах. По информации синоптиков, в этих регионах температура в настоящий момент варьируется от +37 до +40 градусов по Цельсию. Еще в 51 департаменте объявлен предпоследний (оранжевый) уровень тревоги.