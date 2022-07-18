ВВП ЕС может сократиться на 1,5%

Прекращение поставок российского газа в Европейский союз (ЕС) может сократить уровень его ВВП на 1,5% в случае холодной зимы и отсутствия действий со стороны Брюсселя для смягчения негативных эффектов. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщило агентство Bloomberg, ссылаясь на попавшую в его распоряжение черновую версию документа Еврокомиссии (ЕК), в котором содержатся новые оценки европейских аналитиков.

Согласно документу, в случае же средних зимних температурных показателей ВВП ЕС может уменьшиться на 0,6-1% при приостановке поставок газа из России.

"Координированный ответ ЕС в преддверии зимы <...> ограничит негативное влияние возможных серьезных сбоев на ВВП и рабочие места", - говорится в отчете, публикация которого запланирована на среду.

По данным агентства, в документе также указано, что принятие заблаговременных мер для уменьшения потребления газа в случае нехолодной зимы может ограничить сокращение ВВП в пределах 0,4%. В связи с этим ЕС планирует подготовить ряд рекомендаций для смягчения последствий возможного полного прекращения газовых поставок из РФ.

При условии прекращения импорта газа из России в июле резервуары ЕС будут заполнены на 65-71% к началу ноября, что ниже целевого показателя в 80%, свидетельствуют проведенные расчеты ЕК и операторов газотранспортной системы.