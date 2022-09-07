Главный тренер «Челси» заявил об огромных проблемах в команде

Главный тренер «Челси» Томас Тухель прокомментировал поражение псовей команды в матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов против загребского «Динамо». Его слова, как передает Trend со ссылкой на "Газету.Ru", приводит пресс-служба лондонского клуба.

«Я считал, что мы на правильном пути, и удивлен нашей игрой с «Динамо». Недооценка соперника? Персонально от меня – не было, но если мы это сделали, то у нас огромные проблемы», – сказал Тухель.

Напомним, встреча группы Е, прошедшая 6 сентября в столице Хорватии, завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев.

Единственный гол во встрече на 13-й минуте забил нападающий «Динамо» Мислав Оршич.

В следующем туре «Челси» дома сыграет с австрийским «Зальцбургом», а «Динамо» отправится в гости к итальянскому «Милану». Обе игры пройдут 14 сентября.