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Макрон выступил за поддержание постоянных контактов с Путиным

Европа Материалы 5 декабря 2022 07:32 (UTC +04:00)
Макрон выступил за поддержание постоянных контактов с Путиным

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Президент Франции Эммануэль Макрон считает необходимым сохранять прямой диалог с российским лидером Владимиром Путиным, передает Trend со ссылкой на Интерфакс.

"Я всегда поддерживал регулярные дискуссии и прямой диалог с Владимиром Путиным, потому что считаю, что лучший способ возобновить взаимодействие заключается в сохранении прямого контакта", - заявил Макрон в интервью телеканалу CBS, добавив, что, по его мнению, в сложившейся ситуации изоляция хуже всего.

"Единственный путь найти решение - переговоры. Я не вижу военных вариантов", - заявил он касательно украинского вопроса, добавив, что не ведет каких-либо неофициальных переговоров с представителями России и Украины.

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