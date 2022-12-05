Макрон выступил за поддержание постоянных контактов с Путиным

Президент Франции Эммануэль Макрон считает необходимым сохранять прямой диалог с российским лидером Владимиром Путиным, передает Trend со ссылкой на Интерфакс.

"Я всегда поддерживал регулярные дискуссии и прямой диалог с Владимиром Путиным, потому что считаю, что лучший способ возобновить взаимодействие заключается в сохранении прямого контакта", - заявил Макрон в интервью телеканалу CBS, добавив, что, по его мнению, в сложившейся ситуации изоляция хуже всего.

"Единственный путь найти решение - переговоры. Я не вижу военных вариантов", - заявил он касательно украинского вопроса, добавив, что не ведет каких-либо неофициальных переговоров с представителями России и Украины.